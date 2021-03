Rangnick sagt Schalke 04 ab

Der FC Schalke 04 muss sich auf der Suche nach einem neuen Sportvorstand nach einer anderen Option als Ralf Rangnick umschauen. Der renommierte Fussballlehrer steht den Knappen nicht zur Verfügung.

In den letzten Tagen kamen leise Hoffnungen auf, was eine Rückkehr von Ralf Rangnick zum FC Schalke 04 anbelangt. Die Königsblauen und der 62-Jährige sollen sich in den Gesprächen sogar angenähert haben. Jetzt steht fest: Rangnick hat dem designierten Zweitligisten eine Absage erteilt.

“Ich hätte mich gerne eingebracht. Leider sehe ich mich aufgrund der zahlreichen Unwägbarkeiten innerhalb des Vereins derzeit nicht in der Lage, die sportliche Verantwortung bei S04 zu übernehmen”, erklärt Rangnick gegenüber dem Bezahlsender “Sky”.

Der Noch-Bundesligist ist mit Blick auf die kommende Saison noch immer ohne sportliche Führung und muss sich nun nach einer Rangnick-Alternative umsehen. Vor Kurzem wurde der bisherige Kaderplaner Jochen Schneider per sofort aus seinem Amt entlassen.

Ulrich Paetzel, einer der Wortführer der externen Rettergruppe, ist trotz Rangnicks Absage weiterhin positiv gestimmt, dass sich die Parteien doch noch einig werden. “Noch ist nicht aller Tage Abend. Wir kämpfen weiter. Und bieten allen Verantwortlichen an, zu helfen und seine Verpflichtung zu ermöglichen”, schreibt Paetzel bei Twitter.

aoe 20 März, 2021 15:08