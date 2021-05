Schalke 04 meldet jetzt zwei Corona-Fälle

Der FC Schalke 04 meldet zwei positive Corona-Fälle in der Mannschaft.

Am Montag wurde eine weitere PCR-Testreihe durchgeführt. Der Verdachtsfall von gestern hat sich bestätigt. Ausserdem ist ein weiterer Spieler betroffen. Beide befinden sich in häuslicher Isolation und sind asymptomatisch. Das für Mittwochabend geplante Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC soll trotz der Fälle stattfinden. Da alle weiteren Befunde negativ waren, rückt die Mannschaft am Dienstag wie geplant ins verpflichtende Quarantäne-Trainingslager.

#S04-Update: Die PCR-Testreihe vom gestrigen Montag (10.5.) hat zwei positive Covid-19-Befunde bei Lizenzspielern ergeben, darunter ist der Corona-Verdachtsfall von gestern. Das Spiel gegen @HerthaBSC ist nach derzeitigem Stand aber nicht gefährdet. Mehr dazu hier ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) May 11, 2021

psc 11 Mai, 2021 14:06