Schalke verzichtet in Leverkusen auf Mustafi

Der FC Schalke 04 geht die Auswärtsaufgabe gegen Bayer Leverkusen ohne die Leihspieler Shkodran Mustafi und William an. Das Duo steht nicht im Kader, obwohl es spielfit ist.

Shkodran Mustafi (28) wird dem FC Schalke 04 bei der heutigen Aufgabe gegen Bayer Leverkusen nicht helfen können. Der Weltmeister, so geben es die Knappen offiziell bekannt, fehle aus “sportlichen Gründen” im Aufgebot. William (26) gehört ebenso nicht dem Schalker Kader an, bei ihm sei eine “disziplinarische Entscheidung” ausschlaggebend gewesen.

Mustafi ist bis Ende Saison vom FC Arsenal, William vom VfL Wolfsburg an Schalke ausgeliehen. Mustafi stand bis dato in sechs von sieben Spielen in der Startformation, überzeugte allerdings in keinem seiner Auftritte. Flügelspieler William wusste in seinen acht Auftritten ebenfalls nur bedingt zu gefallen.

Endgültig raus ist das Duo allerdings nicht. “Beide Spieler haben in der kommenden Woche die Gelegenheit, sich im Training wieder anzubieten”, heisst es.

aoe 3 April, 2021 17:03