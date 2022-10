Schock: Christoph Daum macht Krebsdiagnose publik

Der frühere deutsche Meistertrainer Christoph Daum macht am Freitag seine Krebsdiagnose publik.

Via Instagram wendet er sich mit einer emotionalen Botschaft an die Öffentlichkeit und schreibt: «Hallo liebe Fussballfans, Ich möchte mich heute mit einer ganz persönlichen Nachricht an euch wenden: Leider musste ich mich in den letzten Monaten aus der Öffentlichkeit zurückziehen, da ich im Rahmen einer routinemäßigen Untersuchung eine Krebsdiagnose erhalten habe.» Daum führt weiter aus: «Seitdem befinde ich mich bei Prof. Dr. Jürgen Wolf und dem Team des CIO Köln in den besten Händen und bin froh, dass die Behandlung bei mir sehr gut anschlägt. Ihr kennt mich: Ich bin ein Kämpfer und werde auch diese Herausforderung optimistisch und mit all meiner Kraft angehen. Deshalb bitte ich zu respektieren, dass ich jetzt Privatsphäre brauche, um so schnell wie möglich wieder gesund zu werden. Ich freue mich über eure positiven Nachrichten und bedanke mich für eure Unterstützung. Ich kann euch allen nur raten: Geht rechtzeitig zur Krebsvorsorge!»

Daum führte den VfB Stuttgart 1992 zur deutschen Meisterschaft. Später trainierte er unter anderem Bayer Leverkusen, weitere deutsche Klubs und war auch in Österreich, der Türkei, Belgien und Rumänien tätig. Seit 2017 trainierte der mittlerweile 68-Jährige keine Mannschaft mehr.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Christoph Daum (@christoph_daum_official)

psc 21 Oktober, 2022 12:51