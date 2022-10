Sechs Bundesliga-Klubs sind heiss auf Nati-Juwel Ardon Jashari

Ardon Jashari hat in diesem Jahr einen phänomenalen Aufstieg vom U21-Spieler des FC Luzern bis zum Schweizer Nati-Kicker hingelegt. Natürlich sind die Auftritte des 20-Jährigen auch im Ausland nicht verborgen geblieben.

Nach Angaben von «Sky» interessieren sich in der Bundesliga aktuell nicht weniger als sechs Klubs für den Mittelfeldspieler. Darunter sollen auch zwei Top-Vereine sein. Auf den Notizzetteln der Scouts tauchen fast nur positive Attribute auf. Jashari ist in Luzern eine feste Grösse und führt das Team inzwischen bereits als Captain an. Beim 2:1-Sieg gegen Tschechien feierte er jüngst auch seine Premiere im Nati-Trikot.

Auch Klubs aus Italien und Spanien sollen bereits Angebote für Jashari vorbereiten. Dessen Vertrag in der Innerschweiz läuft bis 2026. Ein Wechsel im Januar oder spätestens im kommenden Sommer scheint aber absolut realistisch.

