Bestätigt: Florian Kohfeldt bleibt bei Werder

Werder Bremen hat nach seiner eingehenden Saisonanalyse entschieden, den Weg mit Cheftrainer Florian Kohfeldt fortzusetzen.

Der 37-Jährige bleibt genauso an Bord wie auch Geschäftsführer Frank Baumann. Dies bestätigt der Bundesligist am Freitagmittag auf einer Pressekonferenz. “Wir sitzen hier gemeinsam, weil wir gemeinsam die Verantwortung übernehmen. Es war eine offene, ehrliche und sehr selbstkritische Aufarbeitung der Saison. Es geht in der personellen Konstellation, wie wir hier sitzen weiter”, sagt der vorsitzende Geschäftsführer Klaus Filbry. Kohfeldt hatte mit seinem Team den Ligaerhalt über die Relegation in dieser Woche gesichert.

psc 10 Juli, 2020 12:18