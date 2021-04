Bestätigt: Florian Kohfeldt bleibt Werder-Trainer

Trotz der langen Niederlagenserie, die sich mittlerweile über sieben Spiele erstreckt, hält Werder Bremen an seinem Chefcoach Florian Kohfeldt fest.

Die Werder-Verantwortlichen haben am Montag lange getagt. Mit dem Ergebnis, dass an Kohfeldt festgehalten wird. In einer Mitteilung am Abend wird Sportchef Frank Baumann wie folgt zitiert: “Wir sehen Florian und die Mannschaft in der Verantwortung, bereits im Pokal gegen Leipzig am Freitag eine deutliche Reaktion zu zeigen und die Trendwende mit Blick auf die letzten Bundesligaspiele zu schaffen.” Der Klub ist nach wie vor von seinem Trainer überzeugt: “Florians Qualitäten als Trainer, sein Wille, die Aufgabe anzugehen, und das absolut intakte Verhältnis zwischen Florian, der Mannschaft und dem kompletten Staff.”

Zwischenzeitlich stand eine vorzeitige Trennung mit Thomas Schaaf als Interimstrainer im Raum. Dazu kommt es aber (vorerst) nicht.

psc 26 April, 2021 18:44