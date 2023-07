Marvin Ducksch hält Werder die Treue und verlängert

Marvin Ducksch erteilt einem möglichen Transfer in diesem Sommer eine Absage und verlängert bei Werder Bremen.

Der kongeniale Sturmpartner von Niclas Füllkrug hat seinen Kontrakt an der Weser bis 2026 mit Option auf eine Verlängerung ausgedehnt. Ursprünglich war Ducksch nur noch bis Juni 2024 gebunden, was zuletzt für einige Wechselspekulationen gesorgt hatte.

Zu diesem Transfer wird es nun zumindest in diesem Sommer nicht kommen. "Ich habe immer gesagt, dass ich mich bei Werder sehr wohlfühle, sowohl in der Stadt als auch in der Mannschaft. Wir haben uns mit der Mannschaft in den letzten beiden Saisons gut entwickelt. Ich möchte gerne weiter Teil dieser Entwicklung sein", sagt Ducksch zu seinem neuen Kontrakt.

psc 4 Juli, 2023 18:48