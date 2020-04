Der neue Klub von Milot Rashica steht angeblich fest

Die Entscheidung um die Zukunft von Werder-Profi Milot Rashica soll gefallen sein. Den kosovarischen Nationalspieler zieht es angeblich zu RB Leipzig.

Dies berichtet der “Weser-Kurier”. Demnach seien die Gespräche weit fortgeschritten. Eine offizielle Bekanntgabe könnte noch in diesem Monat erfolgen. Altin Lala, der Berater von Milot Rashica, hatte in dieser Woche öffentlich gesagt, dass der 23-jährige Spielmacher in der kommenden Saison in der Champions League spielen wolle. Dies deutete bereits auf einen Abgang bei Werder hin, zumal der Verein in akuter Abstiegsgefahr ist.

Nach zweieinhalb Jahren bei den Norddeutschen scheint die Reise Rashicas dort beendet. Interesse an ihm zeigten dem Vernehmen auch Liverpool, Napoli und vor allem Borussia Dortmund. Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann soll ihn letztlich aber von einem Wechsel zu RB überzeugt haben.

Offen ist noch, welche Ablöse der Bundesligist zahlt. Es besteht eine Ausstiegsklausel in Höhe von 38 Mio. Euro, die aber nur für das Ausland gilt. Der Deal mit Leipzig könnte sich laut “Weser-Kurier” insgesamt auf rund 40 Mio. Euro belaufen. Rashica könnte die Nachfolge von Timo Werner antreten, der seinerseits intensiv mit Liverpool und Bayern München in Verbindung gebracht wird.

psc 17 April, 2020 18:34