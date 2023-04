Nationalspieler Niclas Füllkrug plant Werder-Abschied

Neo-Nationalspieler Niclas Füllkrug will sich im Sommer offenbar neu orientieren und Werder Bremen verlassen.

Der 30-Jährige hat sich dank seiner starken Saison auch in den Fokus von internationalen Klubs gespielt. Nach Angaben von «Sky» plant Füllkrug im Hinblick auf die kommende Saison eine Veränderung in Form eines Klubwechsels.

Noch in der vergangenen Woche äusserte sich der deutsche Angreifer zurückhaltend, was einen Sommer-Transfer angeht und betonte, dass er sich bisher nicht konkret mit seinem Berater ausgetauscht habe. Wohin es den Torjäger ziehen könnte, ist offen. In der Vergangenheit wurde unter anderem West Ham United als Interessent genannt. Auch der FC Torino hat seine Fühler ausgestreckt.

Werder könnte einem Verkauf seines Angreifers zustimmen, um dringend benötigte Transfereinnahmen zu generieren.

psc 4 April, 2023 09:53