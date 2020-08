Neue Aufgabe für Clemens Fritz bei Werder Bremen

Werder Bremen nimmt Änderungen an der Klub- und Mannschaftsführung vor. Sie betreffen unter anderem Clemens Fritz.

Der Ex-Profi wird nach Angaben des Bundesligisten in seiner neuen Funktion als Leiter Scouting und Profifussball enger an die Mannschaft, das Trainer- und das Funktionsteam heranrücken. “Aufgrund seiner Erfahrung als Spieler und langjähriger Kapitän bei Werder Bremen wird er eine wichtige Schnittstellenfunktion in der Kabine bei sportlichen Belangen einnehmen und soll als Ansprechpartner für alle Bereiche des Lizenzspielerbereichs fungieren. Ausserdem wird Clemens auch mediale Aufgaben übernehmen und punktuell als Ansprechpartner zur Verfügung stehen“, erklärt Werders Geschäftsführer Fussball Frank Baumann die neue Aufgabe von Clemens Fritz.

Weitere Veränderungen werden zudem im Trainerteam vorgenommen. Die bisherigen Co-Trainer Thomas Horsch und Ilia Gruev werden nicht mehr dem Team von Cheftrainer Florian Kohfeldt angehören. Neuer Co-Trainer neben Tim Borowski wird der 33-jährige Danijel Zenkovic, der zuletzt als Co-Trainer beim österreichischen Bundesligisten TSV Hartberg gearbeitet hat.

Clemens #Fritz übernimmt übernimmt als "Leiter Scouting und Profifußball" die neu geschaffene Position nah an der Bundesligamannschaft. Viel Erfolg bei deiner neuen Aufgabe, Clemens!💪 👉 https://t.co/yOnZ0Z93V2#Werder pic.twitter.com/ZWDuiDboUt — SV Werder Bremen (@werderbremen) August 3, 2020

