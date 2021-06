Perfekt: Milot Rashica wechselt zu einem Premier League-Aufsteiger

Werder-Profi Milot Rashica hat einen neuen Klub gefunden: Den Stürmer zieht es in die Premier League.

Der kosovarische Nationalspieler unterzeichnet einen Vierjahresvertrag bei Norwich City. Die Canaries haben die Rückkehr ins englische Oberhaus geschafft und setzen mit der Verpflichtung des 24-Jährigen ein Zeichen. Nach dem Abstieg mit Werder Bremen war klar, dass sich dieser einen neuen Klub sucht. Auch andere Premier League-Klubs signalisierten in der Vergangenheit bereits Interesse an ihm, insbesondere Aston Villa. Zudem stand er vor Jahresfrist vor einem Wechsel zu RB Leipzig, der dann aber doch nicht zustandekam. Jetzt sichert sich Rashica die Dienste am technisch versierten Flügelstürmer. Die Ablöse beträgt 11 Mio. Euro plus Boni.

📝 We are delighted to confirm the signing of winger Milot Rashica from Werder Bremen! 🇽🇰 #WelcomeRashica 🇽🇰 — Norwich City FC (@NorwichCityFC) June 22, 2021

psc 22 Juni, 2021 17:20