Werder Bremen steht im Füllkrug-Poker vor dem Durchbruch

Werder Bremen könnte im Vertragspoker mit Torjäger Niclas Füllkrug vor einem Durchbruch stehen.

Laut einem Bericht der "Deichstube" gab es in jüngsten Gesprächen zwischen Geschäftsführer Frank Baumann und dem 30-Jährigen eine "merkliche Annäherung". Der Werder-Verantwortliche gibt sich denn auch optimistisch: "Ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass Niclas bleiben wird und wir weiter zusammenarbeiten werden. Wir sind noch nicht zusammen, aber wir sind weiter in den Gesprächen." Füllkrug ist derzeit noch bis 2025 an die Bremer gebunden.

Auch ein Transfer in diesem Sommer ist nach wie vor ein mögliches Szenario. Werder hofft nun aber sehr, dass sich Füllkrug für eine Vertrgsverlängerung entscheiden wird. Sturmkollege Marvin Ducksch hat bei den Norddeutschen Anfang Juli bereits bis 2026 verlängert.

psc 27 Juli, 2023 17:16