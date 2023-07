Werder Bremens Hoffnungsträger Naby Keïta fällt lange aus

Bundesligist Werder Bremen muss vor Saisonstart einen herben Dämpfer hinnehmen: Neuzugang und Hoffnungsträger Naby Keïta fällt verletzungsbedingt mehrere Wochen aus.

Wie der Verein mitteilt, hat sich der 28-jährige Mittelfeldspieler beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen den VfB Oldenburg eine muskuläre Verletzung an den Adduktoren zugezogen. Werder-Coach Ole Werner sagt: "Wir müssen aber davon ausgehen, dass Naby uns an den ersten Spieltagen nicht zur Verfügung stehen wird. Naby wird trotz der Verletzung mit ins Zillertal fahren. Wir haben dort für seine Reha optimale Bedingungen, zudem kann er sich dort weiter ins Team integrieren." Keita stiess in diesem Sommer ablösefrei von Liverpool nach Bremen. Bereits in den vergangenen Jahren wurde der Ex-Leipziger immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.

psc 17 Juli, 2023 16:21