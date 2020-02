Werder: Claudio Pizarro wird nicht sanktioniert

Werder-Stürmer Claudio Pizarro (41) wird trotz seines Blitzabgangs bei der 0:2-Heimniederlage gegen Union Berlin nicht bestraft.

“Ich kann ausschliessen, dass es wegen dieses Vorfalls Sanktionen in Form einer Nicht-Nominierung oder sonst etwas gibt”, teilte Werder-Trainer Florian Kohfeldt der “Bild” mit. Pizarro war am vergangenen Samstag unmittelbar nach Abpfiff in die Kabine “geflüchtet”, obwohl sein Coach auf dem Platz noch eine Ansprache hielt.

psc 11 Februar, 2020 16:59