Werder-Coach Kohfeldt: “Bin aktuell der Beste auf dieser Position”

Obwohl Werder Bremen miserabel aus der coronabedingten Zwangspause gekommen ist, denkt Trainer Florian Kohfeldt keineswegs an einen Rücktritt.

Gleich mit 1:4 verloren die Bremer beim Bundesliga-Restart am Montag zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Samstag sagt der 37-jährige Werder-Coach dennoch: “Ich sehe es so, dass ich aktuell nach wie vor der Beste auf dieser Position bin.” Kohfeldt ist, wie auch Geschäftsführer Frank Baumann überzeugt, dass er mit seinem Team den Abstieg in dieser Saison verhindern kann. An einen Rücktritt habe er entsprechend nie gedacht.

Werder liegt in der Bundesliga-Tabelle auf dem vorletzten Platz. Der Rückstand auf den Relegations-Platz beträgt (bei einem Spiel weniger) fünf Punkte, auf den 15. Platz, der den Klassenerhalt sichern würde, sind es neun Zähler.

psc 22 Mai, 2020 11:04