Werder-Stürmer Justin Njinmah vor wichtiger Zukunftsfrage

Justin Njinmah hat sich bei Werder Bremen im Laufe dieser Saison einen Stammplatz erkämpft. Für den 23-Jährigen stellen sich nun wichtige Fragen bezüglich seiner Zukunft

Der Angreifer hat in 20 Bundesligaspielen in dieser Saison fünf Treffer markiert. Nachdem er im vergangenen Jahr meist nur als Joker eingesetzt wurde, setzt Werder-Coach Ole Werner nun auch in der Startelf auf ihn. Wie und wo es für Njinmah in der kommenden Spielzeit weitergeht, ist derweil noch ungeklärt. Sein aktueller Kontrakt in Bremen läuft nämlich zum Saisonende aus.

"Justin Njinmah hat sich super entwickelt. Wir sehen ihn auch in Zukunft bei uns", sagt Werders Lizenzspieler-Leiter Clemens Fritz zuletzt in der "Sport Bild". Konkrete Vertragsgespräche sind für die kommenden Wochen geplant. Andere Klubs könnten sich ebenfalls einmischen.

Auch eine weitere wichtige Frage stellt sich Njinmah: Dieser könnte theoretisch für die deutsche oder nigerianische Nationalmannschaft auflaufen. Sollte er Angebote von beiden Verbänden erhalten, müsste er sich entscheiden.

psc 21 Februar, 2024 16:36