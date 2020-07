Werder: So geht es mit Trainer Florian Kohfeldt weiter

Werder Bremen hat den Klassenerhalt in extremis geschafft. Manager Frank Baumann ist sich sicher, dass Trainer Florian Kohfeldt nun an Bord bleibt und wünscht dies auch. Der Betroffene selbst zeigt sich reservierter.

Nach dem grossen Aufatmen in Bremen äussert sich Geschäftsführer Frank Baumann in klarer Art und Weise: Der Manager möchte den Weg weiterhin mit dem amtierenden Trainer Florian Kohfeldt gehen, der noch über einen Vertrag bis 2023 verfügt: “Florian hat in dieser Saison gezeigt, dass er auch schwierige Situationen meistern kann. Deshalb gibt es für mich da keine Frage. Ich bin weiter absolut von ihm überzeugt. Ich gehe davon aus, dass er auch die Lust hat, den Weg weiterzugehen. Er hat definitiv genug Power”, sagt er gegenüber “Bild”.

Kohfeldt fordert erst einmal eine grundsätzliche Analyse – in allen Bereichen: “Es kann kein ‘Weiter so’ geben und es wird kein ‘Weiter so’ geben. Der analytische Teil wird kommen und er ist unglaublich wichtig für die Zukunft von Werder Bremen. Wir werden in den nächsten Tagen besprechen, was das Beste für Werder ist.”

