“Zeit für etwas Neues”: Erras schliesst sich Werder an

Werder Bremen hat den dritten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt: Vom deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg wechselt Patrick Erras an den Osterdeich.

Patrick Erras wird sich künftig in Grün-Weiss zeigen. Werder Bremen gibt den Transfer des 25-Jährigen offiziell bekannt. Erras war nachdem sein Vertrag beim 1. FC Nürnberg ausgelaufen war seit Kurzem vereinslos. Alle Bemühungen des Club um seinen neuen Sportvorstand Dieter Hecking waren vergeblich. Erras soll sich vorerst für drei Jahre beim SVW verankert haben.

“Ich hatte 13 wirklich tolle Jahre in Nürnberg, aber man merkt dann auch, dass es Zeit für etwas Neues ist”, resümiert Erras seine lange Vergangenheit am Neuen Zabo. “Als das Interesse von Werder kam, wusste ich, das möchte ich machen und ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat. Werder ist ein Traditionsverein, der keine gut Saison hinter sich hat. Ich glaube, jeder will das wieder ändern und man merkt, dass hier im Verein eine besondere Stimmung herrscht. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass es wieder besser läuft.”

Erras ist nach Felix Agu (VfL Osnabrück) und Johan Mina (CS Emelec) der dritte externe Neuzugang für den SV Werder. Ausserdem griffen nach dem Klassenerhalt die Kaufpflichten bei Leonardo Bittencourt und Ömer Toprak.

📝 #Werder verpflichtet Patrick #Erras. Der 25 Jahre alte Defensivspieler kommt aus Nürnberg an die Weser. Herzlich willkommen in Bremen, Patrick!💚 Alle Infos 👉 https://t.co/JWKHb0O6v6 pic.twitter.com/huiUBBauDZ — SV Werder Bremen (@werderbremen) July 30, 2020

aoe 30 Juli, 2020 16:19