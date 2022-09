Max Kruse gibt klares Bekenntnis zu Wolfsburg ab

Max Kruse wird die laufende Saison definitiv beim VfL Wolfsburg fortsetzen. Ein Wechsel kommt für den Stürmer nicht infrage.

Auf Instagram schafft der 34-Jährige am Donnerstagabend Klarheit. “Ich weiss, es ist Deadline Day, aber ich bleibe in Wolfsburg.” Zuletzt tauchten einige Spekulationen auf, wonach der Angreifer wechseln könnte, da er in dieser Saison unter dem neuen Wolfsburger Trainer Niko Kovac nicht immer gesetzt ist. Mit diesen Gerüchten räumte Kruse nun aber auf. Sein Vertrag bei den Wölfen läuft bis Saisonende. Bei einer bestimmten Anzahl Einsätzen (wohl 17) würde sich dieser um ein weiteres Jahr verlängern. Allerdings ist ein vorzeitiger Abgang im kommenden Winter nicht auszuschliessen. Kruse soll zum Ende seiner Karriere hin vor allem ein Wechsel nach Nordamerika reizen.

psc 1 September, 2022 19:10