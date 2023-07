Robin Gosens steht jetzt unmittelbar vor Wechsel in die Bundesliga

Der VfL Wolfsburg buhlt schon länger um Robin Gosens und scheint nun fast am Ziel.

Laut "WAZ" und "AZ" könnten die Wölfe die Verpflichtung des 29-jährigen Nationalspielers in den kommenden Tagen abschliessen. Gosens steht bei Inter Mailand noch bis 2026 unter Vertrag, wird nun aber wohl erstmals in der Bundesliga auflaufen. Der Linksfuss soll dann direkt zum zweiten Trainingslager des VfL in Donaueschingen stossen.

Inter hatte ein erstes Angebot für Gosens noch abgelehnt, die Wölfe haben aber noch einmal nachgelegt.

psc 19 Juli, 2023 09:15