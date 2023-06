Wechsel von Robin Gosens zu Union Berlin geplatzt

Robin Gosens wird seine Karriere nicht bei Bundesligist Union Berlin fortsetzen.

Der künftige Champions League-Klub stand in engem Austausch mit dem deutschen Nationalspieler von Inter Mailand. Laut "Gazzetta dello Sport" ist ein Wechsel von Gosens nach Köpenick nun aber geplatzt. Die Eisernen nehmen demnach Abstand von einer möglichen Verpflichtung des Linksfuss. Grund dafür ist die Ablöseforderung in Höhe von 15 Mio. Euro. Inter will eine Leihe angeblich an eine Kaufpflicht koppeln.

Dafür meldet sich ein anderer Bundesligist zu Wort: Der VfL Wolfsburg soll sich (wieder) für ein Gosens-Engagement interessieren. Die Wölfe sind nicht zum ersten Mal am 28-Jährigen dran. Vertraglich ist dieser bis 2028 an die Nerazzurri gebunen.

psc 29 Juni, 2023 10:52