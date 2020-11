Wolfsburg-Coach Glasner nach heftiger Kritik vor dem Aus

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner hat sich mit seiner heftigen Kritik an den direkten sportlichen Vorgesetzten ins Aus manövriert.

Nach einem Bericht des “kicker” ist die Entlassung des 46-jährigen Österreichers bei den Wölfen fast unumgänglich. Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim am Samstag ist nicht damit zu rechnen, doch danach könnte es schnell gehen. Glasner hatte die Transferpolitik von Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer am Freitag heftig kritisiert: “Ich habe nur gesagt, dass wir das Transferziel in der Offensive nicht realisieren konnten. Das ist schade, darüber haben wir uns monatelang unterhalten. Das habe ich kundgetan, weil wir über unsere wenigen geschossenen Tore gesprochen haben.”

Schmadtke ist von diesen Worten alles andere als angetan, wie er dem “kicker” mitteilt: “Ich finde es nicht gut, ich finde den Zeitpunkt unglücklich. Seine Unzufriedenheit scheint so gross zu sein, dass er sich nun geäußert hat.” Ein Gespräch steht an. Am Ende könnte in Wolfsburg aber die Trennung vom Cheftrainer stehen. Der Vertrag des 46-Jährigen läuft eigentlich noch bis 2022.

Das Verhältnis zwischen Glasner und der sportlichen Führung war bereits angespannt und scheint nun endgültig zerrüttet.

psc 6 November, 2020 17:53