Exklusiv: Aarau-Goalie Simon Enzler kann sich Verlängerung vorstellen

Der FC Aarau droht mit Simon Enzler zum Saisonende einen der besten Torhüter der Challenge League zu verlieren. Final geklärt ist seine Zukunft im Brügglifeld aber noch nicht. Und das hängt nicht mal unbedingt mit dem eigentlich anvisierten Aufstieg zusammen.

Es war eine Aufgabe für die Führungsetage höchstpersönlich: Im Rahmen des vergangenen Heimspiel gegen Bellinzona war Simon Enzler für 100 Spiele zwischen den Pfosten des FC Aarau ausgezeichnet worden. Hierzu wurde ihm von Präsident Philipp Bonorand und Sportchef Sandro Burki ein eingerahmtes FCA-Trikot überreicht.

Die beiden wichtigsten Aarauer Entscheidungsträger würden sich natürlich wünschen, dass Enzler seinen auslaufenden Vertrag verlängert. Wenige Monate vor Ende der Zusammenarbeit ist nach 4-4-2.ch-Informationen noch offen, wie es mit dem Zentralschweizer im Brügglifeld weitergeht. Sicher ist: Seine Fussstapfen hat er dort schon mal hinterlassen. Und was für welche.

Seit seiner Ausleihe 2020 ist Enzler unumstrittener Stammtorhüter und einer der Führungsspieler des FCA. Enzler schaffte es in Rekordzeit auf 100 Spiele für Aarau, wobei er am vergangenen Sonntag auch zum 30. Mal ohne Gegentreffer blieb. Zudem ist er der erste Torhüter seit Joël Mall (2014), der eine dreistellige Anzahl an Pflichtspielen erreicht. Im aktuellen Kader sind nur Olivier Jäckle (324) und Marco Thaler (160) noch öfters für den FC Aarau im Einsatz gestanden.

FC Aarau: Mögliche Verlängerung von Simon Enzler offen

Das alles macht deutlich, wie tief verwurzelt Enzler in Aarau mittlerweile ist. Berater Raffaele Zarra von der Fairsport Association wird in den kommenden Wochen gemeinsam mit dem Klub die nächsten Schritte besprechen. Enzler fühlt sich nach 4-4-2.ch-Informationen sehr wohl beim FCA und macht seine Verlängerung nicht unbedingt vom Aufstieg in die Super League abhängig. Interessant wäre natürlich auch der berühmte nächste Schritt, bei dem allerdings alles zusammenpassen muss – konkrete Anfragen anderer Klubs gehen immer mal wieder ein.

Enzler ist nicht nur beim FC Aarau, sondern in der gesamten Challenge League die Nummer 1. Mit insgesamt 89 abgewehrten Bällen kommt kein anderer Goalie des Schweizer Fussballunterhauses auf einen besseren Wert. Einer der vielen nachvollziehbaren Gründe, warum Aaraus Trainer Boris Smiljanic und Co. Enzler unbedingt halten möchte.

aoe 3 März, 2023 17:41