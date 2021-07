Onana-Berater bestätigt Gespräche mit Lyon

André Onana könnte es von Ajax Amsterdam zu Olympique Lyon ziehen. Dies bestätigt der Berater des Goalies.

An André Onana sollen mit dem FC Arsenal, Inter und Olympique Lyon gleich mehrere Top-Klubs interessiert sein. Insbesondere mit Lyon könnte es nun konkret werden. Denn Albert Botines, Onanas Vermittler, teilte nun gegenüber “Voetbal Primeur” mit, dass die Franzosen interessiert seien und “die Vereine in Gesprächen sind”.

Laut der französischen Sportzeitung “L’Equipe” winkt dem Nationaltorhüter von Kamerun in Lyon ein Fünfjahresvertrag. Sollte der Keeper in diesem Sommer wechseln, dürfte er allerdings erst am 4. November 2021 für seinen neuen Klub auflaufen. Grund ist eine vom CAS verhängte Sperre wegen Doping (4-4-2.ch berichtete).

adk 11 Juli, 2021 16:53