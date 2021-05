Viel Konjunktiv: Aouar lässt Zukunft offen

Geht er oder bleibt er? Houssem Aouar lässt sein weiteres Wirken offen. Somit dürfen sich neben Olympique Lyon die zahlreichen Interessenten weiterhin Hoffnung auf eine Verpflichtung machen.

Houssem Aouar ist bezüglich seiner sportlichen Zukunft offenbar weiterhin unentschlossen. Während der Pressekonferenz vor dem abschliessenden Heimspiel gegen den OGC Nizza (Sonntag, 21 Uhr) lässt der 22-Jährige offen, ob er in der kommenden Saison noch für Olympique Lyon spielen wird – schliesst gleichzeitig einen Verbleib aber nicht aus.

“Es könnte mein letztes Spiel für Lyon sein, aber es könnte es auch nicht sein. Ich stelle mir solche Fragen vor einem wichtigen Spiel wie diesem nicht”, sagte Aouar. “Ich habe nicht so viel gespielt, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich hatte Mühe, nach COVID zurückzukommen. Eine ziemlich durchwachsene Saison. Ich habe mich verbessert, was den Umgang mit Verletzungen angeht. Ich bin zufrieden mit meinen Statistiken in den wenigen Spielen, die ich gemacht habe. Ich fühle mich gut, ich bin bei 100 Prozent für dieses Spiel.”

OL kämpft am letzten Spieltag um die Qualifikation für die Champions League. Um in der nächsten Saison an der Königsklasse teilzunehmen, muss Lyon gegen Nizza gewinnen und parallel der AS Monaco beim Überraschungsteam RC Lens Punkte liegen lassen.

An Aouar sind angeblich eine Vielzahl an europäischen Topklubs interessiert. Da Palette reicht von Juventus Turin über Real Madrid bis hin zu Paris Saint-Germain. Sein Vertrag in Lyon läuft noch bis 2023.

aoe 22 Mai, 2021 15:46