Das sind die 3 Lieblingsspieler von Kylian Mbappé

Stürmerstar Kylian Mbappé hat in einer Fragerunde drei Spieler genannt, die für ihn eine besondere Inspiration darstellen.

Für viele ist der 21-Jährige trotz seines jungen Alters bereits ein Vorbild, er persönlich orientiert sich aber an anderen Grössen des Sports, wie er bei “beIN Sports” nun verriet.”Ich habe viele Idole”, so Mbappé. “Da gibt es Cristiano, den ich sehr liebe. In dieser Zeit hatten wir Cristiano und Messi.”

Ein dritter Name fällt ebenfalls: “Ich habe die Chance, mit Neymar zu spielen, zu dem ich aufgeschaut habe, als ich jung war. Das sind die Spieler, die ich sehr bewundert habe.”

Auch an der Spitze sei diese “Inspiration der Besten” wichtig: “Jeder hat seinen eigenen Style, aber sie sind alle oben und eine Inspiration.”

psc 29 April, 2020 16:04