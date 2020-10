Alvaro über Eklat mit Neymar: “Habe Morddrohungen erhalten”

Alvaro Gonzalez und Neymar lieferten sich kürzlich beim Ligaspiel zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Marseille 0:1 eine Auseinandersetzung mit angeblich rassistischem Hintergrund. Infolgedessen soll der Marseille-Profi sogar Morddrohungen erhalten haben.

“Ich habe über zwei Millionen Nachrichten erhalten, die in ihren Inhalten alle möglichen Drohungen in verschiedenen Sprachen enthalten haben”, teilte Alvaro Gonzalez nun in einem Interview mit “Dragoon Sport” mit und erklärte: “Die Leute haben mir geschrieben, dass sie zu mir nach Hause kommen, und mich umbringen würden. Sie haben sogar geschrieben, dass sie zum Geschäft meiner Eltern gehen und sie umbringen werden. Ich hatte Angst!”

Alvaro machte zugleich Neymar einen Vorwurf, dass dieser mit der Situation nicht sorgsam genug umgegangen sei: “Ich habe in dieser Nacht (nach dem Spiel; d. Red.) nicht viel geschalfen, da der Einfluss von Neymar gewaltig ist. Ich glaube nicht, dass er weiss, wie ernst die Lage sein kann, wenn er etwas macht. Er ist sich nicht bewusst, was er auslösen kann.”

Das Duell zwischen den beiden französischen Rivalen war in der Schlussphase gewaltig eskaliert. Während Marseille bereits in der 31. Spielminute in Führung gehen konnte, gab es in der Nachspielzeit gleich fünf Rote Karten: Darunter Layvin Kurzawa, Leandro Paredes und Neymar aufseiten von Paris Saint-Germain und auf Marseilles Seite Jordan Amavi und Darío Benedetto.

