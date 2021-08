Das Messi-Debüt für PSG wird verschoben

Das Debüt von Lionel Messi im Trikot seines neuen Vereins Paris St. Germain wird noch etwas auf sich warten lassen.

Der 34-jährige Argentinier trainiert zwar bereits mit seinen neuen Teamkollegen, allerdings wird er wohl frühestens Ende August zu seinem Pflichtspieldebüt mit den Parisern kommen. Dies deutete Trainer Mauricio Pochettino auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Racing Strassburg an. “Es war erst sein zweites Training nach einem Monat Pause. Die Hauptsache ist, dass er ok ist und sich gut fühlt. Wenn er in bester Verfassung ist, kann er spielen”, sagte der PSG-Coach am Freitag. Messi weilte bis zu seiner zwischenzeitlichen Rückkehr nach Barcelona in dieser Woche noch im Urlaub. Davor bestritt er vor rund einem Monat das Endspiel in der Copa America. Pochettino sieht den Superstar “glücklich, zufrieden und mit viel Energie”. Der sechsmalige Weltfussballer wird aber “Schritt für Schritt” an die Mannschaft herangeführt. Nicht auszuschliessen ist auch, dass er seinen ersten Auftritt für PSG erst nach der Länderspielpause am 11. September hat.

Auch Neuzugang Sergio Ramos steht Pochettino vorerst nicht zur Verfügung. Der Abwehrspieler wird wegen einer Wadenverletzung wohl sogar erst Anfang September auflaufen können.

psc 13 August, 2021 17:33