Die Entscheidung um die Zukunft von Neymar ist getroffen

Neymar hat neben Lionel Messi durch das erneut frühe Ausscheiden aus der Champions League den Argwohn der PSG-Fans auf sich geladen und musste sogar Pfiffe einstecken. Dennoch wird der Brasilianer auch künftig für den Ligue 1-Klub spielen.

Wie “Le 10 Sport” berichtet, denken weder der 30-jährige Angreifer noch der Verein an eine Beendigung der Zusammenarbeit im Sommer. Erst letztes Jahr hatte Neymar seinen Kontrakt in Paris noch einmal bis 2025 verlängert. Zu einer vorzeitigen Trennung wird es demnach nicht kommen. Meldungen, wonach PSG den Superstar, der jährlich rund 30 Mio. Euro Salär kassieren soll, verkaufen will, seien falsch.

Klar ist indes, dass der Angreifer enorme Kosten verursacht. Die spanische Zeitung “El Confidencial” hat ausgerechnet, wie teuer Neymar für den Klub bislang pro Einsatz ist und kommt auf die wahnsinnige Summe von 2,7 Mio. Euro. Dabei wird das Gehalt und die Ablöse (222 Mio. Euro) des Brasilianers berücksichtigt. Ausgezahlt hat sich die Investition unter diesem Aspekt bislang kaum. In der Königsklasse sind die Pariser weiterhin glücklos. Mehr als eine Finalqualifikation, wo man dann am FC Bayern gescheitert ist, steht in den vergangenen Jahren nicht zu Buche.

psc 16 März, 2022 15:17