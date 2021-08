Die finale Einigung ist da: Lionel Messi fliegt nach Paris

Die erwartete und von PSG erhoffte Einigung ist da: Lionel Messi wird noch im Laufe des Dienstags nach Paris fliegen.

Gemäss “L’Équipe” und mehreren spanischen Journalisten gab es am Dienstagmorgen den Durchbruch in den Verhandlungen. Auch letzte Vertragsdetails etwa über Bildrechte wurden geklärt. Somit steht einem Wechsel von Messi nach Paris nichts mehr im Weg. Der 34-jährige Superstar wird sich am Dienstag in die französische Metropole begeben. Dort folgen dann die obligatorischen Medizinchecks und anschliessend die Vertragsunterschrift. Die Präsentation des Zauberflohs wird von Fans und Teamkollegen bereits sehnlichst erwartet. Offenbar ist für Mittwoch eine Pressekonferenz im Parc des Princes geplant.

Messi unterschreibt bei PSG wohl einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Er soll jährlich 35 Mio. Euro kassieren.

Update: Vater Jorge Messi hat am Dienstagmittag am Flughafen in Barcelona bestätigt, dass sein Sohn bei PSG unterschreibt.

psc 10 August, 2021 12:00