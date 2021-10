“Familiäre Gründe”: Icardi bleibt dem PSG-Training fern

Mauro Icardi ist am Sonntag nicht bei Paris Saint-Germain zum Training erschienen. Und das obwohl der Klub bereits am Dienstag (21 Uhr) in der Champions League RB Leipzig zu Gast hat.

In der laufenden Saison bestritt Mauro Icardi bislang elf Pflichtspiele für Paris Saint-Germain, traf dabei in 608 Spielminuten dreimal. Doch ob der Argentinier auch für das kommende Spiel in der Champions League gegen RB Leipzig einsatzbereit ist, ist noch fraglich. Denn am Sonntag sah sich der 28-Jährige zumindest nicht imstande, zu trainieren. Hintergrund: “Familiäre Gründe”, berichteten argentinische Medien zuvor von der Trennung mit seiner Frau Wanda Icardi.

Paris Saint-Germain granted Mauro Icardi permission to miss training earlier today for “family” reasons, club confirms. 🇦🇷 #PSG #Icardi @Jon_LeGossip — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 17, 2021

adk 17 Oktober, 2021 17:16