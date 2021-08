Finale Verhandlungen: Diese Nummer und dieses Gehalt erhält Messi bei PSG

Noch ist der Wechsel von Lionel Messi zu Paris St. Germain nicht in trockenen Tüchern. “Ganz Paris zittert”, schreibt “RMC Sport”. Doch die Zuversicht ist nach wie vor gross, dass der Zauberfloh unterschreibt. Seine künftige Rückennummer und das Gehalt sollen bereits feststehen.

Laut “Marca” erhält Messi bei den Parisern die für ihn ungewöhnliche Nummer 30. Das Leibchen mit der 10, das er sowohl bei Barça als auch in der argentinischen Nationalmannschaft trug bzw. trägt, ist bei PSG durch Neymar besetzt. Angeblich bot der Brasilianer seinem Kumpel sogar an, dieses übernehmen zu können. Messi lehnte jedoch ab.

Berichten zufolge ist er inzwischen von Barcelona nach Ibiza gereist. Finale Verhandlungen, unter anderem über die Bildrechte, finden offenbar statt. Gehaltstechnisch soll bereits alles klar sein: Der 34-jährige Superstar erhält für einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr ein sattes Jahresgehalt von 40 Mio. Euro.

In Paris ist man bereit für Messi. Die Social Media-Follower-Zahlen des Ligue 1-Klubs sind in den letzten Tagen regelrecht explodiert. Am Flughafen in Paris verharren tausende Fans, die auf die Ankunft des Argentiniers warten.

psc 10 August, 2021 09:58