Fix: PSG krallt sich Torjäger Gonçalo Ramos

Paris St. Germain sichert sich die Dienste am portugiesischen Stürmer Gonçalo Ramos.

Der 22-Jährige wird zunächst für diese Saison und eine Gebühr von 15 Mio. Euro ausgeliehen. Danach greift eine Kaufpflicht in Höhe von 65 Mio. Euro. Ramos bestritt in der vergangenen Spielzeit für Benfica 47 Pflichtspiele und erzielte dabei 27 Tore und steuerte 12 Assists bei. Ausserdem sorgte er an der WM mit drei Toren im Achtelfinal gegen die Schweiz für Furore.

psc 7 August, 2023 20:33