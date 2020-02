Frankreichs Verband glaubt an Olympiateilnahme von Kylian Mbappé

Kylian Mbappé könnte im Sommer an den Olympischen Spielen in Tokyo für Frankreich teilnehmen und dabei noch nicht einmal eine der drei Lizenzen für Spieler über 23 Jahren beanspruchen. Bei Frankreichs Verband zeigt man sich optimistisch, was eine Teilnahme des Superstars betrifft.

Verbandspräsident Noël Le Graët bezieht bei “L’Équipe” Stellung zum Thema. “Er will die Champions League gewinnen, aber auch die Europameisterschaft und Olympia, er will das wirklich. Und unser Trainer Sylvain Ripoli will auch, dass es dazu kommt. Ich würde es befürworten, wenn er bei Olympia dabei wäre”, so der Verbandsboss. Falls Mbappé sowohl an der EM wie auch an Olympia teilnimmt, würde dies bedeuten, dass er im Sommer so gut wie keine Erholung hätte und in der Folge möglicherweise später zu seinem Klub Paris St. Germain zurückkehrt und den Beginn der Saison verpasst. Ob sich dieses Szenario tatsächlich bewahrheitet, bleibt abzuwarten.

Mit Mohamed Salah könnte übrigens noch ein weiterer Weltklassestürmer in Tokyo auflaufen. Ägypten möchte den Liverpool-Star unbedingt aufbieten.

psc 14 Februar, 2020 10:36