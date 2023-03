Franzosen berichten: PSG plant die Zukunft ohne Neymar & Messi

Bei Paris St. Germain könnte im kommenden Sommer ein grösserer Umbruch oder sogar Bruch bevorstehen. Die Zukunft wird angeblich ohne die Spitzenverdiener Neymar und Lionel Messi geplant.

Vom Brasilianer scheint man bei den PSG-Verantwortlichen schon länger die Nase voll zu haben. Seine Eskapaden sind vielen im Verein ein Dorn im Auge, zudem zeigt sich einmal mehr, dass er äusserst verletzungsanfällig ist. Hinzu kommt das horrende Salär von rund 36 Mio. Euro pro Jahr. Aus diesen Gründen hoffen die Pariser im Sommer einen Abnehmer für den 31-Jährigen zu finden, was sich allerdings als durchaus schwieriges Unterfangen herausstellen könnte. Neymar steht vorderhand bis 2025 unter Vertrag.

Wesentlich leichter ist die Trennung von Lionel Messi. Dessen Vertrag in Paris läuft nämlich Ende Juni aus. Laut dem französischen Journalisten Thibaud Leplat ist mittlerweile keine Verlängerung dieses Kontrakts mehr geplant. Der 35-jährige Zauberfloh muss sich anderweitig orientieren, wobei er dies möglicherweise ohnehin schon tut. Sein Auftritt in der Allianz Arena bei der 0:2-Niederlage beim FC Bayern spricht auch nicht für den Edeltechniker. Messi konnte kaum Akzente setzen und schlenderte vor allem in der zweiten Halbzeit mehr über das Spielfeld. Glanzpunkte, wie etwa an der WM, blieben komplett aus. Deshalb wenden sich in den sozialen Meiden inzwischen auch zahlreiche PSG-Fans von ihm ab.

Paris St. Germain droht im Sommer tatsächlich ein wenig auseinanderzufallen. Es gibt zahlreiche Baustellen und auch ein Verbleib von Kylian Mbappé über diese Saison ist nicht gesichert, wie er Torjäger nach der Pleite in München selbst durchblicken liess.

psc 9 März, 2023 14:59