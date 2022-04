Hakimi über Mbappé: “Ich möchte, dass er hier bleibt”

Seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain hat Kylian Mbappé noch nicht verlängert. Dessen Teamkollege Achraf Hakimi hofft, dass dies noch erfolgen wird.

Weil sich Achraf Hakimi blendend mit Kylian Mbappé versteht, würde es den Marokkaner freuen, sollte der Angreifer seinen Kontrakt bei Paris Saint-Germain verlängern. “Es ist eine Freude, ihn an meiner Seite zu haben, ich möchte, dass er hier bleibt”, so Hakimi gegenüber “Telefoot”.

Der flinke Aussbahnspieler betonte: “Ich wünsche ihm das Beste, es liegt an ihm, zu entscheiden, was er will. Ich werde ihn unterstützen.” Derweil buhlt Real Madrid um Mbappé. Spanischen Medienberichten zufolge soll es sogar schon eine mündliche Einigung geben.

adk 17 April, 2022 15:58