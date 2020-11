Jürgen Klopp könnte für Kylian Mbappé einen Topstürmer opfern

Kylian Mbappé steht auf der Wunschliste des FC Liverpool und auch anderen Topklubs ganz oben. Die Reds könnten für eine Verpflichtung des Weltmeisters sogar einen Spieler aus dem erfolgreichen Topstürmer-Trio opfern.

Mohamed Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané geben beim englischen Traditionsklub in der Offensive seit einiger Zeit den Ton an und harmonieren beinahe perfekt. Laut “Sunday Times”-Reporter Duncan Castles müsste aber wohl einer dieser drei Angreifer gehen, damit Mbappé im nächsten oder übernächsten Sommer tatsächlich den Weg an die Anfield Road finden kann. Erstens geht es um die Finanzen und zweitens vor allem auch um die Startplätze in der Stammelf. Mit Diogo Jota ist in diesem Sommer sogar noch ein weiterer Angreifer hinzugekommen, der mit seinen starken Leistungen Ansprüche darauf anmeldet.

Mbappé ist vorderhand noch bis 2022 an PSG gebunden. Die Franzosen möchten unbedingt mit dem 21-Jährigen verlängern. Ob er dies tut, ist allerdings fraglich. Auch Real Madrid hat längst Interesse angemeldet.

psc 19 November, 2020 17:26