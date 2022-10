Mbappé-Drama bei PSG: Alles nur inszeniert?

Französische und spanische Medien berichten am Dienstag unisono, dass das Verhältnis zwischen Kylian Mbappé und den PSG-Bossen völlig zerrüttet sei und der 23-Jährige den Klub so rasch wie möglich verlassen wolle. Möglicherweise handelt es sich dabei aber auch um eine gross angelegte Inszenierung.

Wie «RMC» berichtet, ist die Führungsriege der Pariser davon überzeugt, dass die Meldungen in den Medien bewusst von der Entourage von Mbappé gestreut wurden. Dadurch solle intern der Druck auf andere Spieler erhöht werden. Der Angreifer könnte versuchen die Personalplanung nach seinen Wünschen zu beeinflussen.

Von offizieller Seite gibt es kein Statement. Klubpräsident Nasser Al-Khelaïfi will sich bislang nicht zur Polemik äussern. Allerdings heisst es, dass der Vorstand von PSG keinerlei Interesse hat, Mbappé bereits im Januar und somit mitten in der Saison abzugeben. Zudem will man explizit keinen Transfer mit Real Madrid vereinbaren. Die Führungsverantwortlichen dieser beiden Vereine sind sich spinnefeind.

psc 11 Oktober, 2022 18:57