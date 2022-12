Kylian Mbappé soll seinen PSG-Abschied vorbereiten

Kylian Mbappé muss die bittere Niederlage des WM-Finals verkraften. Obwohl er da insgesamt drei Tore markierte und auch im Penaltyschiessen traf, scheiterte Frankreich an Argentinien. Klubtechnisch könnte für den 23-Jährigen bald eine Veränderung anstehen.

Bereits vor einigen Monaten wurden Spekulationen laut, wonach Mbappé in Paris nicht mehr wirklich glücklich sei, obwohl er seinen Vertrag da erst im Mai bis 2025 verlängerte. Die spanische Zeitung «Sport» berichtet nun, dass der Torjäger fest entschlossen sei, PSG am Ende der laufenden Saison zu verlassen. Angeblich möchte er woanders den nächsten Schritt machen und nicht mehr länger in der französischen Heimat spielen. Auch mit der Transferpolitik von Sportchef Luis Campos soll er unzufrieden sein.

Mbappé sei für einen Transfer auch bereit, Gehaltseinbussen in Kauf zu nehmen. Dies ist angesichts seines horrenden Salärs, das er in Paris kassiert, wohl auch notwendig. Aufgrund seines bis 2025 gültigen Vertrags ist für ihn eine beträchtliche Ablöse notwendig. Der Angreifer hofft, dass ihm der Ligue 1-Klub entggenkommt und auch eine Summe von weniger als 150 Mio. Euro akzeptiert. Ob Real Madrid, das sich bis zur Vertragsverlängerung Mbappés in Paris sehr für diesen interessiert, sich wieder um diesen bemüht, ist angesichts der letzten Aussagen von Klubpräsident Florentino Perez fraglich.

psc 19 Dezember, 2022 16:17