Leonardo nimmt Kontakt zu Allegri auf

Trotz des Weiterkommens in der Champions League sind die Tage für Thomas Tuchel als Trainer von PSG wohl gezählt. Massimiliano Allegri könnte den Deutschen beerben.

Wer bei Paris Saint-Germain in der kommenden Spielzeit auf der Trainerbank sitzt, darüber wird bereits seit geraumer Zeit spekuliert. Thomas Tuchel, seit 2018 Cheftrainer in Paris, gerät immer wieder in die Kritik. Wie französische Medien bereits häufiger berichteten, soll das Verhältnis des ehemaligen BVB-Trainers zu seinen Stars kein besonders gutes sein.

Nach Informationen von “Foot Mercato” hat PSG-Sportdirektor Leonardo deshalb bereits Kontakt zu einem möglichen Nachfolger aufgenommen. Genau genommen soll es sich dabei um Ex-Juventus-Coach Massimiliano Allegri handeln. Der Italiener ist seit vergangenem Sommer ohne Trainerjob und könnte zur kommenden Spielzeit wieder ins Geschäft einsteigen.

Zuletzt wurde Allegri des Öfteren bei Manchester United ins Gespräch gebracht. Unter Ole Gunnar Solskjaer sind die Red Devils mittlerweile aber wieder im Aufwind. Ein Engagement im Old Trafford ist damit in die Ferne gerückt, jenes im Parc des Princes wohlmöglich dafür aber näher.

adk 22 März, 2020 11:10