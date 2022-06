Lionel Messi hat gravierende Corona-Spätfolgen

Lionel Messi hatte nach einer Corona-Infektion mit gravierenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die auch eine ganze Weile anhielten.

Dies sagt er im Vorfeld der Finalissima zwischen Argentinien und Italien im Wembley dem argentinischen TV-Sender “TyC Sports”. “Die Wahrheit ist, dass es mich sehr hart getroffen hat. Und es hat bei mir Spuren hinterlassen, es gab Nachwirkungen vor allem in der Lunge”, so der 34-Jährige. Messi war Anfang Januar positiv auf das Coronavirus getestet: “Ich konnte nicht trainieren. Ich kam zurück und konnte ungefähr anderthalb Monate nicht mal richtig laufen, weil meine Lunge in Mitleidenschaft gezogen wurde.”

Gegen den Rat der Ärzte habe er früher angefangen. Rückblickend bereut er dies: “Ich bin zurückgekommen, bevor ich es hätte tun sollen. Und es wurde schlimmer, weil ich zu voreilig war. Das hat mich zurückgeworfen. Ich wollte laufen und trainieren – ich wollte einfach weitermachen. Und am Ende wurde es noch schlimmer.”

Inzwischen hat Messi die Probleme aber überwunden, wie er versichert: “Dieses Jahr wird anders. Ich bin bereits auf das vorbereitet, was kommt. Ich kenne den Verein, ich kenne die Stadt, ich fühle mich etwas wohler in der Umkleidekabine mit meinen Teamkollegen, und ich weiss, dass es anders sein wird.”

psc 1 Juni, 2022 15:06