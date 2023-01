Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar bekommen verbale Ohrfeige

Paris Saint-Germain gastiert zum Spitzenspiel der Ligue 1 bei Stade Rennes. Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar werden dann wohl erstmals gemeinsam wieder auf dem Platz stehen. PSG-Trainer Christophe Galtier erhofft sich eine deutliche Leistungssteigerung.

Erstmals seit längerer Zeit wird das Superstar-Dreigestirn bestehend aus Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar wohl wieder gemeinsam auf dem Platz stehen. An diesem Sonntag (20.45 Uhr) stellt sich Paris Saint-Germain zum Spitzenspiel der Ligue 1 bei Stade Rennes vor. Während der Pressekonferenz vor dem Spiel hat PSG-Trainer Christophe Galtier ziemlich deutlich Kritik in Richtung seiner Ausnahmekönner gefunden.

«Jetzt ist es wichtig, dass sie zusammen sind, dass sie Anschluss finden, nachdem sie mit anderen Automatismen in ihren jeweiligen Nationalmannschaften gespielt haben», sagte Galtier. «Sie müssen die Freude am gemeinsamen Spiel wiederentdecken, sich aufeinander einzulassen, es besser zu machen als in den letzten Wettbewerben. Wir müssen zu mehr Intensität finden, denn die letzten Spiele waren in technischer Hinsicht unzureichend.»

Beim weniger überzeugenden 2:0 gegen den Tabellenletzten SCO Angers standen Messi und Neymar zum ersten Mal nach der Weltmeisterschaft wieder auf dem Platz. Mbappe hatte Anfang des Jahres schon wieder gespielt, wurde zuletzt allerdings geschont.

