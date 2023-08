Lionel Messi lässt mit Aussagen über PSG-Zeit aufhorchen

Lionel Messi wechselte 2021 vom FC Barcelona zu Paris St. Germain. Wie der Argentinier nun verrät, wollte er damals nicht wechseln.

"Wie ich schon damals sagte, war mein Wechsel nach Paris nichts, was ich wollte. Nicht etwas, das ich mir gewünscht habe. Ich wollte nicht aus Barcelona weggehen. Es ist von einem Tag auf den anderen passiert", stellte Lionel Messi auf einer Pressekonferenz klar. Der mittlerweile 36-Jährige hatte den FC Barcelona damals aufgrund von finanziellen Problemen des Klubs verlassen müssen, da die Katalanen dem Angreifer keinen neuen Vertrag aushändigen konnten.

Wenige Tage später unterschrieb er einen Zweijahresvertrag bei Paris St. Germain. Richtig glücklich wurde er dort aber nie. "Ich musste mich an einen völlig anderen Ort gewöhnen als den, an dem ich bisher gelebt hatte", erklärte der Weltmeister und fügte hinzu, dass seine Zeit in der französischen Hauptstadt sowohl in sportlicher Hinsicht als auch in Bezug auf das lokale Umfeld "schwierig" war. So verlängerte er seinen Vertrag nicht und wechselte in diesem Sommer ablösefrei zu Inter Miami, wo er nun "sehr glücklich" sei.

