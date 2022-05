Für den Fall der Fälle: Der Mbappé-Nachfolger stünde fest

Paris St. Germain kämpft weiterhin mit allen (finanziellen) Mitteln um einen Verbleib von Torjäger Kylian Mbappé. Klappt es trotz aller Bemühungen nicht, soll Darwin Núñez den französischen Weltmeister ersetzen.

Der 22-jährige Uruguayer hat sich in dieser Saison mit 26 Treffern in der portugiesischen Liga nicht nur dort unter Beweis gestellt, sondern brillierte auch mit sechs Treffern in der Champions League. Er traf gegen die Topklubs des FC Barcelona, FC Bayern und auch vom FC Liverpool. Laut “Marca” ist Núñez ein ganz heisser Kandidat für die Mbappé-Nachfolge. Der Benfica-Profi verfügt in seinem bis 2025 gültigen Kontrakt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Mio. Euro. Er dürfte aber bereits für deutlich weniger Geld zu haben sein.

Neben PSG blicken indes auch Manchester United, der FC Barcelona, Real Madrid und Atlético Madrid auf den Jungstar.

psc 13 Mai, 2022 15:19