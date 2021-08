Nach Messi-Transfer: PSG-Boss macht Ansage zu Kylian Mbappé

Eigentlich steht der Mittwoch ganz im Zeichen von Lionel Messi und dessen Präsentation. PSG-Klubboss Nasser Al-Khelaifi äussert sich am Rande aber auch über Kylian Mbappé.

Die Zukunft des französischen Nationalspielers sorgt weiterhin für viel Gesprächsstoff: Bleibt er nun langfristig in Paris oder wechselt er schon bald zu Real Madrid? Al-Khelaifi hat eine ganz klare Meinung. “Ich denke, jeder weiss, wo Kylians Zukunft liegt. Er ist Pariser. Er sagte, dass er ein konkurrenzfähiges Team haben will – jetzt gibt es keine Ausreden mehr, um irgendetwas anderes zu machen”, sagt der PSG-Präsident, der also noch mehr Druck im Hinblick auf eine Vertragsverlängerung mit Mbappé aufsetzt.

Ob die Strategie aufgeht, muss sich weisen. Fakt ist, dass das aktuelle Arbeitspapier des 21-Jährigen im Sommer 2022 ausläuft. Somit wäre im kommenden Jahr nach jetzigem Stand ein ablösefreier Transfer möglich. Genau darauf hofft Real Madrid weiterhin.

psc 11 August, 2021 13:52