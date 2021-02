Bestätigt: Neymar fällt im Hinspiel gegen Barça aus

Paris St. Germain muss im Hinspiel des Champions League-Achtelfinals am Dienstag auf Neymar verzichten. Auch das Rückspiel ist in Gefahr.

Der 28-Jährige hat sich im Ligaspiel gegen Caen am Mittwochabend verletzt. Wie sein Klub am späten Donnerstagnachmittag mitteilt, zog sich Neymar eine Muskelverletzung an den Adduktoren zu und fällt rund vier Wochen aus. Damit fällt er zumindest im Hinspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Barça am 16. Februar aus. Auch ein Einsatz im Rückspiel am 10. März ist in Gefahr.

psc 11 Februar, 2021 16:39