Offiziell: Tenas wechselt nach Barça-Aus zu PSG

Paris Saint-Germain verstärkt sich auf der Goalieposition und holt Arnau Tenas, der zuletzt beim FC Barcelona unter Vertrag stand.

Nach seinem Vertragsende beim FC Barcelona heuert Arnau Tenas bei Paris Saint-Germain an. Dort wird der 22-jährige Spanier den Konkurrenzkampf mit Gianluigi Donnarumma annehmen. In der französischen Hauptstadt hat Tenas, der bei der U21-Europameisterschaft überzeugte, als er in fünf Partien nur drei Gegentore kassierte, bis 2026 unterschrieben.

"Ich freue mich sehr, diesem grossartigen Verein beizutreten und Teil der Torwartfamilie von Paris Saint-Germain zu sein. Sehr gute Torhüter haben die Geschichte von PSG geprägt", so Tenas.

adk 30 Juli, 2023 15:08