Pochettino wird zur Mbappe-Zukunft befragt

Nach jetzigem Stand sieht es nicht danach aus, als würde Kylian Mbappe seinen auslaufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain verlängern. Trainer Mauricio Pochettino hat seine Meinung zu dem Thema.

Die 2022 endende Zusammenarbeit zwischen Paris Saint-Germain und Kylian Mbappe bereitet dem französischen Topklub grosse Sorgen. “Er hat hier noch ein Jahr Vertrag”, sagt Trainer Mauricio Pochettino laut “Marca”. “Das ist das Einzige, was klar ist.”

Pochettino führt weiter aus: “Er ist unser Spieler und wir werden ihn so behandeln wie einen Spieler, der noch fünf Jahre Vertrag hat. Wenn Mbappe mir sagen würde, dass er nicht verlängern will? Das sind private Gespräche. Wenn ich mir vorstelle, dass er ablösefrei gehen kann? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich lebe nicht in meiner Fantasie.”

Es ist davon auszugehen, dass PSG Mbappe in den nächsten Wochen ein letztes Vertragsangebot vorlegen wird. Lehnt der 22-Jährige auch das ab, scheint ein Wechsel noch in diesem Sommer nicht unbedingt ausgeschlossen. Vor allem Real Madrid soll sich noch immer grosse Hoffnungen auf einen Transfer machen.

aoe 31 Juli, 2021 16:32