PSG-Abgang? Sergio Ramos hat seine Entscheidung getroffen

Nachdem Sergio Ramos einen Grossteil dieser Saison wegen Wadenproblemen verletzt verpasst hat, mehrten sich die Gerüchte, wonach er Paris nach einem Jahr wieder verlassen könnte. Dem wird nicht so sein.

Der 36-jährige Abwehrspieler will seinen bis 2023 gültigen Kontrakt respektieren und schliesst einen vorzeitigen Abgang bei PSG gemäss “Marca” aus. Zuletzt geht es für den Routinier aufwärts: In den vergangenen vier Ligaspielen stand er stets auf dem Platz und erzielte unter der Woche beim 3:0-Sieg bei Angers auch sein zweites Saisontor. In einem Interview mit Ex-Profi Ludovic Guily sprach Ramos kürzlich sogar davon, noch vier oder fünf Jahre auf höchstem Niveau spielen zu wollen. Ob er all diese Jahre im Trikot von PSG bestreiten wird, steht allerdings noch nicht fest. In erster Linie geht es darum die wiederkehrenden Verletzungsprobleme in den Griff zu kriegen.

psc 22 April, 2022 12:46